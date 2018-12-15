ВС России получили 35 новейших видов вооружений и военной техники в 2018 году

Москва, 15 декабря. Вооруженные силы России приняли 35 новых образцов вооружений и военной техники в 2018 году, сообщил заместитель главы министерства обороны страны генерал армии Дмитрий Булгаков в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы в этом году только приняли на вооружение 35 новых образцов вооружения и военной техники», — сказал Булгаков.

Представитель оборонного ведомства добавил, что в текущем году в эксплуатацию было принято более пяти тысяч образцов военной техники. Булгаков отметил, что службы и структуры материально-технического обеспечения выполнили все поставленные задачи, которые стояли перед вооруженными силами в планах, которые были утверждены главой ведомства и Генштабом.