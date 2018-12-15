Путин заявил главе Эрмитажа, что справиться со строителями не удается никому

Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин назвал строительное дело отдельным явлением мировой культуры. Глава государства добавил, что справиться со строителями не удается никому.

В ходе заседания Совета по культуре и искусству глава Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что «грустный опыт» вынуждает изъять строительное дело из компетенций учреждений культуры и передать его специальным строительным институциям. По словам Пиотровского, музеи и Минкультуры не справляется с возникающим в этой сфере «криминальным полем».

«Справиться со строителями не только музейщикам не удается, никому. Справиться со строителями невозможно», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что строители – это отдельное «явление мировой культуры». Президент РФ призвал выстраивать работу со строителями настолько эффективно, насколько возможно.