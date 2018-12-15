Вставший на защиту лавры Усик ответил угрожающим ему националистам

Киев, 15 декабря. Украинский боксер Александр Усик отреагировал на угрозы националистов в свой адрес. Спортсмен ранее пообещал защитить Киево-Печерскую лавру, виды на которую имеют радикалы.

«Если вы идете по улице и увидите, что кто-то кого-то бьет, вы должны встать на защиту, потому что это равнодушие, если вы не сделаете этого», — объяснил Усик.

Он отметил, что бездействие полиции и властей, которые должны защищать подвергающиеся нападениям православные храмы, вызывает у него крайнее удивление.

«Естественно, я встану на сторону своего дома, своей веры», — цитирует боксера «112 Украина».

Напомним, ранее, как писало Федеральное агентство новостей, известный украинский националист Дмитрий Корчинский пригрозил Усику автоматом Калашникова. Лидер запрещенной в РФ партии «Братство» заявил, что Усик «плохо выглядит в риторике», отметив, что «пуля летит быстрее любого кулака».

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик выразил готовность защищать Киево-Печерскую лавру от нападок украинских радикалов. В случае столкновений он намерен поддержать священнослужителей.