Германия закупит новый Airbus после поломки самолета Меркель

Берлин, 15 декабря. Министерство обороны ФРГ намерено закупить по меньшей мере один дальнемагистральный самолет Airbus A330 или A350 после того, как борт канцлера ФРГ Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности в конце ноября. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag.

По информации газеты, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен представила соответствующий план. Средства на приобретение самолета будут выделены из государственного бюджет. Приблизительная стоимость самолета оценивается в 200-300 млн евро.

По словам главы Минобороны ФРГ, то, что канцлер опоздала на саммит G20, «было обидно». Поэтому ведомство рассмотрит возможность покупки одного или двух лайнеров.

Напомним, Меркель опоздала на саммит G20 в Буэнос-Айресе из-за технической неисправности самолета. Борт канцлера был вынужден совершить посадку. Меркель же пришлось лететь в Аргентину регулярным рейсом.