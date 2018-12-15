Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Самолет ВВС Украины Су-27 разбился при заходе на посадку в Житомирской области
Читать Новость
Политика

Вопрос о рэп-концертах в России будет обсуждаться с Минкультуры — Путин

63
0 Оставить комментарий

Вопрос о рэп-концертах в России будет обсуждаться с Минкультуры — Путин

Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос продюсера Игоря Матвиенко о запрете рэп-концертов в стране.

Во время заседания Совета по культуре и искусству в Петербурге Матвиенко обратил внимание на развитие рэп-музыки в России и возникшую проблему запрета концертов исполнителей этого жанра.

«Мы обязательно [обсудим], — отозвался президент, — думаю, что коллеги, присутствующие из администрации президента, из Минкультуры — они с вами встретятся и обязательно на этот счет поговорят».

Вопрос о рэп-концертах в России будет обсуждаться с Минкультуры — Путин

За последние недели в России был отменен целый ряд концертов рэп-исполнителей, в частности Хаски, Элджея, IC3PEAK и «Френдзоны». Российские рэперы Баста, Oxxxymiron и Noize MC дали концерт в поддержку задержанного Хаски. Мероприятие называлось «Я буду петь свою музыку».

Ранее журналист Дмитрий Киселев заявил, что рэп невозможно запретить в России. Телеведущий ВГТРК добавил, что в конце августа 2019 года намерен сделать рэп-фестиваль в Коктебеле.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.