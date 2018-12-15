«Желтые жилеты» спровоцировали смертельное ДТП на севере Франции

Париж, 15 декабря. Участники протестного движения «желтых жилетов» спровоцировали аварию на севере Франции. В результате ДТП погибла 44-летняя женщина.

В коммуне Суасон демонстранты перегородили трассу, из-за чего водителю двигавшейся по шоссе машины пришлось развернуться. Он сделал это неосторожно и оказался на встречной полосе, машину протаранил другой автомобиль. В результате ДТП погибла спутница водителя, сообщает France Info.

Напомним, массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. От требований к властям отказаться от повышения цен на топливо «желтые жилеты» быстро перешли к более серьезным призывам — они, в частности, хотят, чтобы свой пост оставил президент Франции Эммануэль Макрон.

В результате массовых протестов погибли уже шесть человек, сотни получили ранения и были задержаны. Французские власти, отметим, заморозили повышение цен на топливо, а также пообещали поднять минимальный размер оплаты труда в стране.