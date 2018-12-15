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Россия

Путин заявил о росте конкуренции за создание лучших условий для самореализации

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Путин заявил о росте конкуренции за создание лучших условий для самореализации

Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что глобальная конкуренция за создание лучших условий для самореализации и раскрытия потенциала растет. По словам глава государства, ведущие страны мира видят в этом ключ к будущему. Об этом Путин заявил на заседании Совета по культуре и искусству​​​.

Перед началом заседания Путин отметил, что оно посвящено национальной программе в сфере культуры. Президент РФ добавил, что задача ее формирования была отмечена в майском указе.

«Добавлю, что глобальная конкуренция за создание лучших условий для самореализации, раскрытия потенциала каждого человека сегодня растет», — сказал Путин.

Лидер РФ подчеркнул, что особую роль в этой программе занимает создание насыщенного культурного пространства, которые будет интересно не только для граждан РФ, но и для всего мира. Путин сообщил, что проект программы уже готов, однако необходимо придать этому обсуждению «более широкое звучание» в профессиональном сообществе.

Автор: Софья Куликова
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