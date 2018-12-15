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«Можем начать прямо здесь»: Путин оценил идею Матвиенко о легализации нецензурной лексики

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«Можем начать прямо здесь»: Путин оценил идею Матвиенко о легализации нецензурной лексики

Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин оценил идею разрешить употреблять нецензурную лексику. С таким предложением выступил продюсер Игорь Матвиенко.

На заседании Совета по культуре и искусству в Петербурге был затронут вопрос об использовании нецензурной лексики. Матвиенко предложил легализовать эти слова и выражения. Путин оценил предложение продюсера, пишет журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

«Можем начать прямо здесь»: Путин оценил идею Матвиенко о легализации нецензурной лексики

«Это революционное предложение! — объявил он, смеясь. — Можем начать прямо здесь, на Совете по культуре!»

Ранее журналист Дмитрий Киселев заявил, что рэп невозможно запретить в России, как и мат. Телеведущий ВГТРК Дмитрий Киселев добавил, что в конце августа 2019 года намерен сделать рэп-фестиваль в Коктебеле.

Автор: Катерина Иванова
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