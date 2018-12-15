Путин пообещал проработать вопрос повышения зарплат молодым музыкантам в регионах

Санкт-Петербург, 15 декабря. Вопрос повышения оплаты труда молодым музыкантам в регионах будет дополнительно проработан, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

По его словам, власти будут делать все возможное, чтобы поддержать молодых музыкантов, в том числе в регионах. Путин подчеркнул, что эта проблема особенно касается региональных учреждений культуры, поэтому вопрос будет дополнительно проработан с губернаторами.

Также глава государства затронул тему условий жизни для молодых музыкантов и тех деятелей, которые уже работают в зарекомендовавших себя коллективах.

«Чтобы не было у нас никаких трагедий как с Чайковским. Стакан воды выпил не кипяченой и через несколько дней ушел из жизни. Петр Ильич — гений, 53 года», — пояснил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что качество воды — один из примеров, в действительности молодому поколению нужно и жилье, и соответствующий уровень зарплат.

Президент подчеркнул, что культурным работникам в регионах необходимо создать базу для жизни. Путин отметил, что должны быть такие условия, чтобы «не тянуло куда бы то ни было».