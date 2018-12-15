Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно с осторожностью относиться к запретам или их полному снятию в области культуры, в том числе в части рэпа. Глава государства отметил, что вальс когда-то тоже считался моветоном.

В ходе заседания Совета по культуре и искусству Путин заявил, что способ «хватать и не пущать» – самый неэффективный. Результат таких действий будет обратный ожидаемому. На предложение «всем все разрешить» Путин усмехнулся и назвал «революционным».

«Почему нам смешно? Потому что мы люди определенного круга. Вот нужно сделать так, чтобы всем было смешно и не хотелось», — добавил Путин в ответ на прозвучавшие в зале заседания смешки.

Президент РФ сообщил, что намерен встретиться с известным филологом Людмилой Вербицкой, которая в том числе занимается изучением нецензурной лексики. Путин подчеркнул, что, по мнению филолога, мат – часть языка. Однако остается вопрос, как его использовать, сказал президент РФ.

«У нас разные части тела есть, но мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло или холодно. Относиться к этому нужно очень осторожно», — заявил Путин.

Комментируя спорную ситуацию с рэп-концертами, глава государства отметил, что «если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять». Путин добавил, что такой метод еще предстоит обсудить.

В ответ на критику рэпа президент РФ напомнил заседателям, что «вальс в свое время тоже считался моветоном», однако потом стал классикой.

«Вы сказали, что рэп [зиждется] на трех китах — секс, наркотики и протест. Но вот из всего этого больше всего беспокоят наркотики», — подчеркнул лидер РФ.

Путин заявил, что последнее – наркотики – ведут к деградации нации. По словам президент РФ, наркотики – хуже нецензурной лексики.