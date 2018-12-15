Путин отметил важность поддержки талантливой молодежи в сфере культуры

Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что считает чрезвычайно важным трудоустройство талантливой молодежи, выбравшей сферу культуры, на родине. В субботу российский лидер принял участие в заседании Совета по культуре и искусству.

«Задача — предоставить одаренным, начинающим музыкантам, актерам, художникам, музейным специалистам все возможности для успешной работы и самореализации… Желательно на родине», — сказал Путин.

Отметим, участвуя в заседании Совета, президент России также призвал с осторожностью относиться к любым запретам в области культуры и согласился с предложением объявить 2020 год Годом народного творчества в России.