Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Самолет ВВС Украины Су-27 разбился при заходе на посадку в Житомирской области
Читать Новость
Общество
  /  Обновлено: 

Путин отметил важность поддержки талантливой молодежи в сфере культуры

80
0 Оставить комментарий

Путин отметил важность поддержки талантливой молодежи в сфере культуры

Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что считает чрезвычайно важным трудоустройство талантливой молодежи, выбравшей сферу культуры, на родине. В субботу российский лидер принял участие в заседании Совета по культуре и искусству.

«Задача — предоставить одаренным, начинающим музыкантам, актерам, художникам, музейным специалистам все возможности для успешной работы и самореализации… Желательно на родине», — сказал Путин.

Отметим, участвуя в заседании Совета, президент России также призвал с осторожностью относиться к любым запретам в области культуры и согласился с предложением объявить 2020 год Годом народного творчества в России.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.