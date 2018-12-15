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Общество

Путин одобрил предложение объявить 2020 год Годом народного творчества

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Путин одобрил предложение объявить 2020 год Годом народного творчества

Санкт-Петербург, 15 декабря. Объявить 2020 год Годом народного творчества — хорошая идея, заявил президент России Владимир Путин.

На заседании совета по культуре и искусству руководитель Окружного дома народного творчества из Ханты-Мансийска Елена Исламуратова озвучила идею объявить 2020 год Годом народного творчества.

«Идея хорошая», — поддержал глава государства инициативу.

Кроме того, на заседании была поднята тема издания книг на языках народов России. Глава государства отметил, что в настоящее время это направление серьезно пострадало из-за коммерциализации. Путин призвал восстановить данное направление.

Автор: Данила Копп
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