Путин поддержал создание секционной структуры в Совете по культуре



Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин поддержал идею директора Московской филармонии Алексея Шалашова создать отдельные секции по разным направлениям в Совете по культуре и искусству.

«Что касается секций, мне кажется это интересно, надо подумать», — заявил глава государства.

По словам Путина, разделение по секциям сделает работу Совета более предметной. Кроме того, лидер РФ отметил важность развития сети библиотек в России. Путин заявил, что рост популярности библиотек связан с подорожанием книг.