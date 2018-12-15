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Россия

Путин поддержал создание секционной структуры в Совете по культуре

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Путин поддержал создание секционной структуры в Совете по культуре
Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин поддержал идею директора Московской филармонии Алексея Шалашова создать отдельные секции по разным направлениям в Совете по культуре и искусству.

«Что касается секций, мне кажется это интересно, надо подумать», — заявил глава государства.

По словам Путина, разделение по секциям сделает работу Совета более предметной. Кроме того, лидер РФ отметил важность развития сети библиотек в России. Путин заявил, что рост популярности библиотек связан с подорожанием книг.

Автор: Алексей Громов
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