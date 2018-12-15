Путин предложил повторно поднять вопрос о зарплатах деятелей культуры на Дальнем Востоке

Санкт-Петербург, 15 декабря. К вопросу о заработной плате деятелей культуры на Дальнем Востоке необходимо будет вернуться еще раз, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству в Петербурге.

На встрече президента с Советом по культуре и искусству был поднят вопрос о низких зарплатах деятелей культуры на Дальнем Востоке.

«Что касается уровня заработной платы… попробуем к этому вернуться еще раз», — предложил глава государства.

Он также поддержал идею о том, что при создании музея-заповедника «Владивостокская крепость» необходимо опираться на уже имеющиеся на Дальнем Востоке кадры и инфраструктуру.

«Опора на тех людей, которые уже работают при реализации крупных проектов, в том числе «Владивостокская крепость» — конечно, правильно», — подчеркнул он.

При этом президент посоветовал использовать и возможности федерального центра, где есть узкие специалисты, опыт которых может быть полезен.