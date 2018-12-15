Эксперт поблагодарил экс-посла США за правду о цели антироссийских санкций

Москва, 15 декабря. Бывшего посла США на Украине Джона Хербста можно поблагодарить за откровенную оценку и правду о цели антироссийских санкций Вашингтона, заявил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Об этом он сообщил, комментируя слова посла о том, что с помощью санкций Вашингтон пытается лишить Москву сильной армии и флота. По словам Хербста, в США рассчитывают ослабить российскую экономику, поддерживающую военную мощь страны.

«Россия выступает как страна, которая демонстрирует независимый курс, поэтому для них мы реально представляемся врагом. И они этого сейчас уже не скрывают, за что американцам отдельное спасибо», — объяснил Суздальцев в беседе с RT.

Он подчеркнул, что Запад воспринимает как «агрессию» защиту Россией своих национальных интересов. По словам эксперта, самостоятельная экономическая политика Москвы и не вписывающиеся в лекала однополюсного мира политические решения РФ мешают стремлению США к гегемонии.

Суздальцев обратил внимание, что Вашингтон не сможет окончательно подорвать экономику РФ, как заявлял Барак Обама, поскольку в таком случае Штаты рискуют подорвать мировую экономику в целом.

«Мы экспортируем на мировой рынок те товары, без которых обойтись не может никто, включая иногда США», — заключил эксперт.

С 2014 года США регулярно вводят новые санкции в отношении России. Первые ограничительные меры против Москвы были приняты Вашингтоном в связи с разной позицией по вопросам Украины и Крыма. В дальнейшем США стали искать повод для расширения санкционного списка практически во всем. При этом Вашингтон руководствуется бездоказательными обвинениями в адрес Москвы.

Ранее на этой неделе палата представителей США выступила за введение санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2». Американские политики заявляют, что газопровод якобы является геополитическим проектом. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом, а такими заявлениями США пытаются протолкнуть свой более дорогостоящий СПГ на европейский рынок.