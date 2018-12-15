Сирия: Турция будет координировать военную операцию с РФ и США

Анкара, 15 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции будут координировать операцию в Сирии с Россией и США. Напомним, Анкара готовится начать третью крупную военную операцию на территории соседнего государства.

Ранее вооруженные силы республики проводили в Сирии операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что таким образом Анкара защищает турецкие приграничные территории от обстрелов со стороны курдов.

Напомним, Турция считает террористами отряды курдов, которые воюют в Сирии, используя американское оружие. Ранее в интервью Федеральному агентству новостей кандидат исторических наук Владимир Шаповалов отметил, что позиции Анкары и Вашингтона относительно ситуации на севере Сирии все больше расходятся.

Добавим также, что Дамаск не давал Турции разрешения на проведение военной операции на своей территории. Как и американский контингент, турецкие военные находятся в Сирии незаконно. В конце ноября постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари выдвинул Анкаре ультиматум.