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Общество

Путин исполнил заветную мечту мальчика из Ленобласти

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Путин исполнил заветную мечту мальчика из Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин встретился с мальчиком из Ленинградской области, который мечтает увидеть Петербург с высоты птичьего полета. Глава государства ранее обещал исполнить желание ребенка.

Российский лидер встретился с ребенком и его семьей в овальном зале Константиновского дворца. Они немного поговорили за чашкой чая.

«Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, Рождеством», — сказал глава государства ребенку и членам его семьи, которые прибыли на встречу.

Путин поинтересовался у мальчика, почему ему пришла мысль посмотреть Петербург с высоты птичьего полета. На что ребенок ответил, что ему «интересно посмотреть свысока» Петербург и любой другой город.

Путин показал мальчику маршрут, по которому он полетит на вертолете, а затем они вместе распаковали приготовленные подарки. Глава государства проводил ребенка до вертолетной площадки. После чего мальчик отправился на вертолетную экскурсию над Северной столицей.

В начале декабря Путин принял участие в форуме добровольцев России, на котором волонтеры рассказали о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить мечту ребенка, глава государства согласился поучаствовать в проекте.

Автор: Данила Копп
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