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Общество

Автомобили УАЗ подорожали в декабре

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Автомобили УАЗ подорожали в декабре

Москва, 15 декабря. Эксперты авторынка зафиксировали подорожание моделей УАЗ в декабре. Прибавили в цене и внедорожник «Хантер», и УАЗ «Патриот», и «Пикап». Подорожание составило в среднем от 15 до 18 тысяч рублей.

Стоимость «Хантера» теперь составляет от 674, 9 до 759, 9 тысячи рублей. Цена обновленного «Пикапа» в минимальной комплектации выросла до 779 тысяч рублей, версия «Максисум» же стоит 1,1 миллиона рублей.

УАЗ «Патриот» в декабре стоит от 764 тысяч до 1 миллиона рублей, говорится в исследовании ресурса «Цена Авто». Обновленные версии «Пикапа» и «Патриота», отметим, появились на рынке в октябре, так что декабрьское подорожание — первое для них.

Напомним, ранее стало известно, что УАЗ «Патриот» признан лучшим бюджетным внедорожником на российском рынке.

Автомобили УАЗ подорожали в декабре

 

Автор: Федор Веснин
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