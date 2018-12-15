Петербуржцам рассказали, где бесплатно срубить ель перед Новым годом

Санкт-Петербург, 15 декабря. Жители Санкт-Петербурга и Ленобласти могут бесплатно приобрести новогоднюю ель в региональных лесничествах, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

До Нового года остается всего два недели, в связи с чем спрос на ели резко возрос. Главные символы предстоящего праздника чаще всего продаются у метро, однако выбор там не широкий, да и цены кусаются. Немногие знают, что новогоднее дерево можно получить бесплатно, однако придется потратить немного сил и времени.

Акция по безвозмездной раздаче елей к Новому году стартовала в начале декабря. Чтобы стать ее участником, достаточно взять паспорт и топор, а затем приехать в ближайшее лесничество, где инспектор составит с вами «Договор купли-продажи на заготовку елей». Так называется самый главный документ, благодаря которому вы будущий и официальный владелец новогодней елки. Оформить его — пять минут ожидания. Кстати, в лесничествах еще пока нет очередей, поэтому следует поторопиться.

После этого вы направляетесь в лес и уже там выбираете и рубите понравившееся вам дерево. Из ограничений: договор купли-продажи действует лишь на тот день, когда был выдан. Кроме того, нельзя рубить дерево высотой более трех метров. На одного обратившегося — одна елка или сосна. Договор предусматривает рубку любого хвойного дерева.

Во всех лесничествах области давно определены участки, отведенные для заготовки новогодних елей. Вырубка елей осуществляется на территории участковых лесничеств каждого из районов (Бокситогорского, Волосовского, Волховского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Лужского, Любанского, Подпорожского, Приозерского, Рощинского, Северо-Западного, Сланцевское, Тихвинское) или Учебно-опытного лесничества. Деревья можно срубать под линиями электропередач, на квартальных просеках или на газотрассах.

И, что особенно бросилось в глаза, так это увеличенное количество сотрудников ГИБДД, которые контролируют законность перевозимых в автомобилях елочек. Как говорят полицейские, за полдня дежурства лишь один попался «умелец», который решил «сыграть не по правилам». Теперь его ожидает штраф — от 3500 до 5000 рублей.