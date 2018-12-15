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«Желтые жилеты» прорвали кордон полиции на Елисейских полях, задержаны более 70 человек

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«Желтые жилеты» прорвали кордон полиции на Елисейских полях, задержаны более 70 человек

Париж, 15 декабря. Участники движения «желтые жилеты» прорвали кордон полиции на тротуаре на Елисейских полях и вышли на проезжую часть. Более 70 человек были задержаны правоохранителями. 

Протестующие развернули флаги Франции и поют «Марсельезу». Сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в происходящее, но при этом сопровождают митингующих.

В то же время «желтые жилеты» перевернули несколько мусорных баков и скандируют «Макрона в отставку». Участники протестной акции, пройдя несколько метров по Елисейским полям, направилась на улицу Бассано.

В настоящее время сотрудники полиции задержали 73 человека.

Напомним, во Франции акции протеста проходят с середины ноября. Французы выступают против повышения цен на автомобильное топливо, увеличения налогов. Как стало известно, в ходе митингов погибли шесть человек.

Автор: Данила Копп
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