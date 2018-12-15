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Общество
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Американка не заметила «челку» нового iPhone и обвинила Apple в обмане

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Американка не заметила «челку» нового iPhone и обвинила Apple в обмане

Вашингтон, 15 декабря. Компании Apple, возможно, придется ответить в суде за умышленное искажение модели XS Max в рекламе. Иск к Apple подала жительница Калифорнии Кортни Дэвис, не заметившая «челку» нового смартфона.

Теперь она обвиняет компанию в намеренном обмане клиентов, пишет Business Insider. По словам покупательницы, ее заставили поверить, что iPhone XS Max сделали без «челки». Тот факт, что в рекламе смартфон размещен на черном фоне, из-за чего «челка» становится невидна, Дэвис считает оскорбительным.

Отметим, в описании модели компания Apple никогда не скрывала наличие «челки» под фронтальную камеру у XS Max, а потому шансы американки выиграть суд невелики.    

Американка не заметила «челку» нового iPhone и обвинила Apple в обмане

Автор: Федор Веснин
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