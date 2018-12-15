СБУ обвинила наместника Киево-Печерской лавры в хранении брошюр, «разжигающих вражду»

Киев, 15 декабря. Служба безопасности Украины обвинила наместника Киево-Печерской лавры Павла в хранении брошюр, якобы «разжигающих вражду».

Согласно сообщению СБУ, четыре экземпляра печатной продукции якобы были обнаружены у священнослужителя дома. В ведомстве заверили, что брошюры назывались «УПЦ: отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы».

«Содержание этой печатной продукции, согласно выводам экспертов, имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной вражды», — заявили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Виннице неизвестные захватили Свято-Преображенский кафедральный собор УПЦ Московского патриархата, Свято-Ильинский храм УПЦ МП был ограблен в Славутиче, а храм канонической церкви в городе Ржищев Киевской области был подожжен.

В настоящее время представители канонической Украинской православной церкви Московского патриархата регулярно подвергаются обыскам и необоснованным обвинениям на Украине, а на церкви, принадлежащие УПЦ МП, совершаются нападения. Каноническая церковь не поддерживает стремление киевских властей получить автокефалию, гонения УПЦ МП терпит за верность своей независимой позиции.

В апреле президент Украины Петр Порошенко попросил у Вселенского собора автокефалию для неканонической Украинской православной церкви. Реформа в религиозной сфере необходима Киеву для того, чтобы установить контроль над церковью и получить возможность влиять на назначение руководства религиозных организаций.

Константинополь согласился предоставить автокефалию украинской неканонической церковной структуре. Однако получить томос сможет лишь предстоятель «объединенной» церкви. Избрать его должны в субботу, 15 декабря, на «объединительном соборе» в Киеве. По последним данным, начало «собора» перенесено на вторую половину дня.