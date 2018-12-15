Миллиардный штраф грозит Facebook за утечку данных пользователей

Брюссель, 15 декабря. Руководству социальной сети Facebook грозит штраф в размере 1,6 миллиарда долларов из-за нарушения конфиденциальности данных пользователей.

Расследованием в отношении популярной социальной сети занимается Ирландская комиссия по защите данных, целью которой является выявление нарушений европейского законодательства.

По европейскому законодательству, копании, пойманные на нарушении, выплачивают штраф в размере до 23 миллионов долларов или 4% от годовой выручки. В качестве штрафа избирается та сумма, которая больше.

В прошлом году прибыль Facebook составила 40 миллиардов долларов. Следовательно, компании может грозить штраф около 1,6 миллиарда долларов, если в этом году доход организации останется на таком же уровне.

Напомним, накануне Facebook сообщил об ошибке в протоколах, которая могла привести к утечке фотографий пользователей в сторонние приложения. По данным представителей социальной сети, ошибка затронула 6,8 миллиона пользователей и 1,5 тысячи приложений, в которые можно зайти через Facebook.