«Это был ад»: украинский депутат рассказала о поездке с «церковными титушками» на «объединительный собор»

Киев, 15 декабря. Депутат райсовета Херсона Анна Середа утверждает, что на так называемый «объединительный собор» людей привозят из различных украинских регионов на поездах.

В субботу на Украине проходит так называемый «объединительный собор», на котором должны избрать предстоятеля новой «церкви» и принять подготовленный Константинополем устав. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в этом мероприятии.

По словам Середы, в обычный поезд, который следует из Херсона в Киев, добавили вагоны. Украинский депутат, рассказывая, с кем ей пришлось ехать, отметила, что люди явно раньше никогда никуда не ездили и, очевидно, поездка в столицу была оплачена властями. Она добавила, что курировали «церковных» путешественников представители районных и областных администраций.

«Жрали водку свидетели томоса долго, звонили Коле, ржали, рассказывали о самом томосе, что знали, потом слушали песни», — поделилась Середа своими впечатлениями о попутчиках.

Она высказала мнение, что, скорее всего, ее попутчиками были сторонники Блока Петра Порошенко.

«Сказать, что это был ад — это ничего не сказать! Поэтому могу передать привет нашему губернатору и поздравить с тем, что благодаря ему и ныне правящей партии в стране появились такое понятие, как церковные титушки», — добавила она.

Напомним, киевские власти и неканоническая церковная структура рассчитывают получить от Константинополя томос об автокефалии. Для этого необходимо собрать «объединительный собор», на котором должны избрать предстоятеля новой «церкви», которому вручат томос об автокефалии.