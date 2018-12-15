Назван будущий глава «единой церкви» на Украине

Киев, 15 декабря. Проект устава раскольнической церкви на Украине подразумевает, что ее возглавит не патриарх, а предстоятель с титулом митрополит Киевский.

Как сообщает интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на имеющийся проект устава, документ представлен на украинском и греческом языках. Его утвердил Синод Вселенского патриархата 29 ноября. При этом внесенные рабочей группой раскольнической структуры на Украине и Украинской православной церкви Московского Патриархата правки в документе не учтены.

В проекте устава отмечается, что глава «единой церкви» не получит титул патриарха, при том, что церковь считается автокефальной. Синод «единой церкви» будет состоять из 12 архиереев, каждые полгода половина Синода будет меняться. Срок полномочий членов Синода будет составлять один год. Предстоятеля раскольнической структуры будут выбирать на поместном соборе.

Также отмечается, что миро для «единой церкви» на Украине будет вариться Константинопольской церковью. Остальные титулы раскольники получат после предоставления томоса.

Напомним, в субботу в Киеве состоится «объединительный собор» раскольнических структур, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем. Константинополь ранее пообещал раскольникам на Украине предоставить автокефалию, однако томос может получить только предстоятель «единой церкви».

В РПЦ решение Константинополя назвали расколом и заявили о разрыве общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ обвинил Константинополь в политических и неканонических решениях.