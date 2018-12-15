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Общество

Путин приветствовал участников Российско-китайских молодежных зимних игр

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Путин приветствовал участников Российско-китайских молодежных зимних игр

Москва, 15 декабря. Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей вторых Российско-китайских молодежных зимних игр, открывшихся в субботу в Уфе. Российский лидер подчеркнул, что соревнования — это часть подготовки к предстоящим зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году.

«Идея проведения соревнований юных спортсменов из наших стран нашла широкую общественную поддержку», — говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент России уверен, что соревнования пройдут в атмосфере дружбы и взаимопонимания, а гости России смогут познакомиться с культурой Башкирии и оценить гостеприимство жителей Уфы.

Напомним, в воскресенье на «Уфа-Арене» состоится хоккейный матч между российской и китайской молодежными командами.

Автор: Федор Веснин
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