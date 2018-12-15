«Объединительный собор» перенесен в Киеве

Киев, 15 декабря. Начало «объединительного собора» в Киеве перенесли на вторую половину дня якобы из-за задержки прибытия Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, собравшиеся на Софийской площади начинают расходиться.

Ранее украинский телеканал «UA: Первый» сообщил, что якобы Варфоломей уже прибыл в Киев, однако официального подтверждения пока не было.

«По состоянию на 12.12 оказалось, что открытие собора перенесли на вторую половину дня, так как ждали патриарха Константинопольского Варфоломея. Он уже прибыл в Киев», — сообщает интернет-издание «Вести».

Раскольническая структура сообщает, что «объединительный собор» начался еще утром.

Напомним, в субботу в Киеве состоится «объединительный собор» раскольнических структур, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем. Константинополь ранее пообещал раскольникам на Украине предоставить автокефалию, однако томос может получить только предстоятель «единой церкви».

Для того, чтобы провести «объединительный собор», Константинополь требует присутствия минимум десяти представителей канонической УПЦ МП, однако пока что прибыли только два человека — митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр и митрополит Винницкий Симеон.

В РПЦ решение Константинопольского патриархата предоставить Украине автокефалию назвали расколом. Синод РПЦ заявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ до тех пор, пока решение не будет отменено.