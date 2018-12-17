Поговорите с бабушкой, позвоните деду. Колонка Николая Старикова

Эксперт Федерального агентства новостей, публицист Николай Стариков размышляет о самом сокровенном в жизни каждого человека — семье. Он подчеркивает необходимость общения младшего поколения со старшим, ведь в юности многие не осознают, как важно чувствовать связь с предками и узнавать свою родословную.

Есть то, что можно поправить. Есть неприятности. Мелочи. Они могут казаться колоссальными проблемами, но со временем «сдуваются» и уходят. Многое кажется нам важным и значимым, а на самом деле таковым не является. Но есть то, что действительно важно. Это возможность узнать свою родословную. Узнать своих предков. Почувствовать нить жизни, которая уводит нас в глубь веков и дает возможность понять, кто мы есть и зачем ходим по Земле. У каждого из нас возможность все это узнать есть. Она рядом.

Как это сделать? Очень просто — поговорите со своей бабушкой. Если у вас жив дед — вы вдвойне счастливец. Вы ведь знаете своих бабушек и дедов? И бабушка или дед тоже знают. Спросите их о том, кто были их дедушки и бабушки, и ваши знания уйдут вглубь на целый век. Ведь сто лет — это четыре поколения. Запишите: не полагайтесь на память. Все это будет крайне интересно вашим детям и особенно вашим внукам.

Не откладывайте на завтра — пожилые люди уходят от нас внезапно, а вместе с ними уходит и тот мир, который давно стал достоянием истории.

Одно из самых больших сожалений моей жизни: я мало разговаривал и мало записывал (запоминал) рассказы моей бабушки — Лидии Васильевны. Она ушла из жизни на 89-м году жизни. Она меня и воспитывала, как это часто было у поколения 70-х. Папа и мама на работе — бабушка на хозяйстве и сидит с внуком.

А больше из того поколения своих предков я фактически не видел и общаться с ними не мог. Дед по отцовской линии умер, когда мне было три года, и на память от него мне остались фотографии, где, сидя у него на руках, я накручиваю себе на руку его шикарные «буденовские» усы. Он прошел всю блокаду, был ранен немецкой миной — война здоровья не добавляла. Бабушка с моим годовалым отцом 1940 года рождения была эвакуирована из блокадного Ленинграда в Тверскую область. Где в 1942 году скончалась от тифа.

У меня к блокаде свои счеты. И к войне. В моей семье на фронте никто не погиб, зато в тылу смерть порезвилась вволю. У бабушки Лидии Васильевны зимой 1941 года умерла годовалая дочь Рина. Наверное, есть в этом что-то мистическое: мой отец 1940 года остался жить, а тетя, будучи грудничком 1940 года от роду, умерла той страшной ленинградской зимой. Она умерла. Была красавица — так говорила бабушка Лида. Люди останавливались, чтобы полюбоваться красивым младенцем. Даже сейчас, когда пишу об этом, слезы наворачиваются на глаза. А в 1945 году у бабушки родилась моя мать. Для меня это как символ нашей Победы. Для меня Победа, она одногодка с моей мамой…

Мамин отец ушел из жизни, когда мне было семь лет. Но с бабушкой он, увы, развелся, и потому видел я его редко. Так и не поговорили…

Вот так и была у меня, как ниточка в прошлое, только одна бабушка. Она мне и рассказывала о своей жизни. О предках, о родственниках. О том, что было и чего не было. Так вот, одно из главных сожалений моей жизни — мало задавал вопросов. Мало.

Сейчас бы поговорить, но это невозможно.

Не повторяйте чужих ошибок. Поговорите с вашей бабушкой, спросите деда. Узнайте историю вашей семьи. Запишите. Эти сведения бесценны, а минуты, проведенные со своими предками, сложно переоценить. Позвоните им, если вы не рядом. Навестите. На носу Новый год и Рождество — повод прекрасный. Позвонить, поздравить. Хотя для этого не надо повода. Нужно только одно — понимание того, что время неумолимо и течет оно только в одну сторону. И оно уносит всех нас за горизонт нашего понимания. Гораздо лучше — приехать, поговорить. Записать и положить в надежное место историю своего рода. Так, чтобы потом его можно было найти.

Если вы счастливец и у вас живы все четыре прапредка — не поленитесь. Поговорите со всеми, говорите не один раз. Память так устроена, что она часто выносит на поверхность различные фрагменты прошлого. Через неделю ваша бабушка вспомнит то, что она не помнит сегодня. Но у нас у всех… дела. Хотя настоящее имя им… суета. Поговорите с бабушкой, позвоните деду. Прикоснитесь к вечному.