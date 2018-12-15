Клинцевич посоветовал Европе вместе с РФ призвать США к переговорам по ДРСМД

Москва, 15 декабря. Глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить разногласия сторон по ДРСМД, однако американский представитель за три дня не ответил на это послание. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что Европе следовало бы подключиться к продвижению этого диалога.

Клинцевич прокомментировал заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, который отметил, что США уже три дня не отвечают на предложение России.

«Вина в разрыве договора по ракетам средней и меньшей дальности, что больше всего ударит по безопасности в Европе, целиком и полностью ляжет на США», — заметил российский сенатор.

Он также добавил, что, если переговоры между Россией и США все-таки состоятся, то «будут очень и очень непростыми».