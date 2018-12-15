СМИ подсчитали, сколько британцы будут платить за поездки в ЕС после Brexit

Москва, 15 декабря. Британцам после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза придется платить по семь евро за поездку в страны ЕС, сообщил BBC News.

Гражданам Британии придется получить специальное разрешение для посещения стран Евросоюза. Его будут выдавать на три года.

Британцы также будут вынуждены проходить через систему обязательной онлайн регистрации ETIAS. После проверки безопасности им будут выдавать специальные разрешения. Отмечается, что система ETIAS начнет действовать в конце 2020 — начале 2021 года, сообщил «Мир24».

Напомним, Brexit должен состояться 29 марта следующего года, с этого момента начнется переходный период, который будет действовать до конца 2020 года. В конце ноября лидеры стран Евросоюз утвердили соглашение о выходе Лондона из ЕС, теперь документ должны одобрить в Британии.