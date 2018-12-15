Урезал осетра: конструктор верфи Порошенко разбил надежды ВМСУ на скорое появление ракетных катеров

Главный конструктор киевского судостроительного предприятия «Кузня на Рыбальском» Сергей Белозубенко заметно «урезал осетра» в отношении размеров грядущего пополнения ВМСУ новыми боевыми катерами.

А ведь как все красиво начиналось!.. Прямо-таки в духе оптимистической трагедии, напоминает Федеральное агентство новостей.

Ура и да здравствует

25 ноября, исполняя свой долг по защите госграницы, российские силовики остановили и задержали три пересекших ее вымпела ВМСУ: рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера — «Бердянск» и «Никополь».

В длинном списке ответных мероприятий Киева, где-то между проклятиями и стонами, ожидаемо обнаружились обещания: немедленно восполнить понесенные ВМСУ потери новыми боевыми единицами и буквально завтра, в крайнем случае — послезавтра, заложить наконец-то для ВМСУ ракетные катера. А уж те-то, понятное дело, «сразу всем тут покажут!»

В рамках этого приступа виртуального реваншизма украинский новостной портал Думская.net сообщил, что киевская «Кузня» стахановскими темпами достраивает седьмой и готовится заложить восьмой малые бронированные артиллерийские катера проекта 58155, шифр «Гюрза-М».

Более того, у завода, мол, уже есть контракт на постройку также третьего и четвертого десантно-штурмовых катеров проекта 58503, шифр «Кентавр-ЛК». С учетом уже отправленной из Киева в Одессу на достройку и испытания первой пары «Кентавров-ЛК», это позволяло ВМСУ рассчитывать получить в 2019 году аж шесть новых боевых катеров.

Правда, ТТХ украинских МБАКов и ДШК у специалистов вызывали, мягко говоря, сомнения. Но тут в игру вступила магия цифр.

Шесть! Новых! Боевых! Катеров!

Ура и да здравствует.

Украинская общественность ликовала. А тут еще и министр обороны Украины Степан Полторак поторопился заявить об успешном завершении испытаний украинской противокорабельной ракеты «Нептун». Правда, куда там этот «Нептун» летал и во что конкретно попал, общественности не показали, но та, всецело поглощенная ликованием, на такие мелочи внимания не обратила.

Ей куда увлекательнее было вспоминать обещания представителей украинского ОПК до конца 2018 года заложить «самоновейшие» ракетные катера типа «Лань», увязывать эти обещания со словами Полторака, таинственно перешептываться в соцсетях и воинственно щуриться на Восток.

Минус три катера

Как обычно, «зрада» подоспела откуда не ждали.

На телепередачу «Линия обороны» украинского Пятого канала, кстати принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко, пригласили главного конструктора «Кузни на Рыбальском» Сергея Белозубенко. Видимо, чтобы с помощью его бравурных комментариев как-то нейтрализовать у публики негативные впечатления от инцидента 25 ноября, когда российские пограничники повязали увешанных оружием с ног до головы украинских моряков как каких-то мелких контрабандистов.

Перефразируя известное, на Пятом канале хотели как лучше, но получилось как всегда. Прийти-то в студию Белозубенко пришел. Но вместо подтверждения факта строительства катерной армады конструктор верфи, также принадлежащей Порошенко, разбил всякие надежды ВМСУ на скорое появление у них ракетных катеров.

Да, по проекту «Гюрза-М» работа действительно продолжается. Да, бронекатер достраивается. Один. Седьмой в серии. Упомянутый ресурсом Думская.net восьмой бронекатер не законтрактован, не закладывался и, соответственно, не строится.

Да, по проекту «Кентавр-ЛК» работы тоже продолжаются. До конца года запланировано окончание в Одессе швартовых испытаний первой пары десантно-штурмовых катеров. В следующем году они отправятся на госиспытания. Вторая пара ДШК не законтрактована, не заложена и, соответственно, не строится.

Да, в составе комплекса вооружения «Кентавров» присутствуют РСЗО с двумя 20-зарядными блоками, в которые заряжаются 80-мм неуправляемые реактивные снаряды «як на геликоптерах». Для чего нужны эти РСЗО? Чтобы было чем вдарить по берегу перед высадкой с катера десанта.

То есть все ранее распространяемые киевскими СМИ слухи о том, что на ДШК стоит оморяченная польско-украинская установка ZRN-01 Stokrotka, якобы способная лупить на 7 км и бороться даже с воздушными целями, — это брехня.

Зато «Кузня» оснастила «Кентавры» новейшей разработкой украинского ОПК — дымовой шашкой. И еще чем-нибудь непременно оснастит, если это «что-то» получится купить за границей. Например, германской гидроакустической станцией для поиска российских подводных диверсантов в акватории одесского порта.

«Нептун»? Нет, не слышал!..

На этом пан Белозубенко не остановился и сообщил то, о чем на Украине компетентные лица и так знали, но публично об этом распространяться как-то стеснялись.

«Перепертые» на МБАКи с сухопутных бронетранспортеров боевые модули «Катран-М» худо-бедно работают лишь при волнении до трех баллов. Числящиеся же на МБАКах с момента их появления «тактическим ударным вооружением» противотанковые ракетные комплексы «Барьер-ВК» не работают вообще. Главный конструктор «Кузни» честно сообщил, что на Украине не существует таких ракет, которые могли бы применяться в морских условиях.

Точка. Получите и распишитесь. Как говорится, «Нептун»? Нет, не слышал!..»

На этом месте в студии возникло ощутимое волнение, и Белозубенко поспешили задать вопрос про ракетные катера. Мол, когда же?!

Пан Белозубенко в ответ хмыкнул и ответил, что уже. Да-да, уже. УЖЕ есть МОДЕЛЬ ракетного катера. Да-да, самая настоящая! Ее можно со смаком возить туда-сюда по выставкам. Вам мало? Тогда вот еще сенсация — «Кузня» изготовила техпроект ракетного катера!..

Правда, контракт на постройку этих катеров министерство обороны Украины до сих пор не подписало. Видимо, потому что, вопреки официальной пропаганде, «Нептун» до сих пор не особо не нептунит…

Но! Если таки да, то «Кузня» прям немедленно «Лани» построит! За пару лет. Если вовремя из-за границы прибудут для ракетных катеров системы радиосвязи и навигации, системы РЭБ, электронное оборудование и ГЭУ. Потому что всего этого своего у Украины нет и не предвидится.

Ну, а когда все вышеозвученное на Украину понавезут, тогда «Кузня» будет готова строить «Лани» не только для ВМСУ, но и для иностранного заказчика. И даже кокетливо украсит эти катера оборками из «Томагавков», если таковые ракеты в загашнике у заказчика отыщутся.

Впрочем, пока орды иностранных заказчиков «Кузню» почему-то не осаждают. Да и вообще, с иностранными компаниями, мечтающими продать Украине вооружение и оборудование для военных кораблей и катеров, как-то «не айс».

На этом — всем спасибо, все свободны. Вот такие «радужные» перспективы, понимаете ли. Занавес.

Ну что тут скажешь? Всегда приятно послушать честного человека. Тем более — на Украине.