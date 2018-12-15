Сотрудники СБУ обманом вывезли митрополита Агапита за день до «объединительного собора»

Киев, 15 декабря. Митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обманом вывезли его из Черновицкой области под предлогом встречи с президентом Украины Петром Порошенко и митрополитом Винницким и Барским Симеоном.

По словам митрополита, в пятницу, накануне «объединительного собора», к нему прибыл сотрудник СБУ, который представился Дмитрием, и предложил срочно ехать в Киев для встречи с митрополитом Винницким и Барским Симеоном и президентом Украины.

«Я позвонил митрополиту Симеону, он подтвердил, что хочет поговорить. Тогда мы вместе с человеком из СБ Украины приехали в Киев, но возможности переговорить с митрополитом Симеоном у меня не было», — приводит слова митрополита сайт УПЦ МП.

По словам священнослужителя, его поселили в гостинице в Киеве, где ждал еще один сотрудник СБУ. Однако вместе встречи с Симеоном ему назначили встречу с руководством СБУ. Митрополиту удалось связаться с депутатом Рады Андреем Деркачом, который вместе с коллегой Вадимом Новинским перевез Агапита в Киево-Печерскую лавру. Там Агапит встретился с предстоятелем канонической УПЦ МП Онуфрием и рассказал о случившемся.

Деркач отреагировал на случившееся на своей странице в Facebook. Депутат написал, что случай с Агапитом лишний раз показывает, какими методами действует украинская власть.

Напомним, в субботу в Киеве состоится «объединительный собор» раскольнических структур, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем. Константинополь ранее пообещал раскольникам на Украине предоставить автокефалию, однако томос может получить только предстоятель «единой церкви».

Синод РПЦ назвал решение Константинопольского патриархата предоставить Украине автокефалию политическим и противоречащим церковным канонам. В РПЦ заявили о разрыве общения с Константинополем до тех пор, пока решение не будет отменено.