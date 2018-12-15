Неизвестные захватили собор в Виннице | 15 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Неизвестные захватили Свято-Преображенский кафедральный собор в Виннице Начнем выпуск со срочной новости. На Украине неизвестными захвачен Свято-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви Московского патриархата в Виннице. Как сообщает пресс-служба Союза православных журналистов, сегодня утром к собору подъехали около 20 молодых людей спортивного телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса. «Забирайте свои вещи и уходите», – заявили они представителям церкви.

Тысячи верующих собрались на Софийской площади Киева в ожидании «объединительного собора» А тем временем несколько тысяч верующих собрались в Киеве на Софийской площади в ожидании так называемого «объединительного собора». Некоторых людей привозят в Киев на автобусах с житомирскими и винницкими номерами. Им предстоит выступить на площади в роли якобы сторонников автокефалии. Однако большинство из приезжих не понимают, что происходит, и выступают со словами поддержки канонической украинской православной церкви и митрополита Онуфрия. После проведения «объединительного собора» запланирован молебен, который будут транслировать на двух больших экранах. Отмечу, проведение «объединительного собора» было инициировано президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем. Сегодня же будет принят устав новой раскольнической украинской православной церкви. Кроме того, на «объединительном соборе» должен быть выбран предстоятель этой церкви.

Протесты «желтых жилетов» нарушили движение транспорта в Париже Сегодня из-за новой волны протестов «желтых жилетов» в Париже будут закрыты около сорока станций метро, а также несколько станций пригородных электричек. Ожидается сбой в движении наземного транспорта и экспрессов в аэропорты. Как отмечают СМИ, несмотря на напряженную ситуацию, в центре французской столицы находится много парижан, которые не собираются принимать участие в акциях. Из-за закрытия станций метро им приходится менять свои маршруты. В настоящее время участники акции «желтых жилетов» уже начали собираться у Триумфальной арки. Сама Триумфальная арка для посещения закрыта, однако работу продолжают расположенные поблизости Эйфелева башня и Лувр.