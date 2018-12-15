Более 50 человек задержаны в ходе протеста «желтых жилетов» в Париже, полиция применила газ

Париж, 15 декабря. Парижские полицейские начали применять газ, чтобы разогнать участников протестных акций «желтых жилеты», которые проходят в столице Франции в субботу, передает France24.

По данным телеканала, митингующие на Елисейских полях попытались прорваться к Триумфальной арке. В ответ правоохранители применили газ. Митингующие двинулись в сторону Елисейского дворца.

На Елисейских полях в субботу собрались порядка тысячи манифестантов, имели место стычки с жандармами. Активисты скандировали лозунги и кидали в полицейских камни и бутылки.

Всего, как сообщает со ссылкой на жандармерию телеканал BFM, в субботних акциях «желтых жилетов» 15 декабря участвуют порядка двух тысяч человек. Количество задержанных уже превысило 50 человек. По информации портала 20 minutes, в регионе Иль-де-Франс полицейские задержали 52 человека, в том числе в ходе досмотров на вокзалах и в пунктах дорожного контроля.

Протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября. Изначально митингующие протестовали против повышения цен на бензин. Теперь французы выходят на улицу, чтобы выразить несогласие в связи с реформами, которые проводят власти страны. Протестующие требуют отправить в отставку президента Франции Эммануэля Макрона.