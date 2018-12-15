Сирия: эксперт рассказал, почему Пентагон не ответил на обращения Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил два обращения своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису, предложив обсудить разногласия в ряде международных вопросов. Однако по истечению нескольких дней никакого ответа со стороны США — даже хотя бы формального — так и не пришло, сообщил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Первое послание касалось обстановки в Сирии, а во втором Шойгу предложил главе Пентагона провести переговоры и урегулировать условия выполнения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. При этом в обоих обращениях особо подчеркивалось, что Россия готова к объективному и предметному диалогу с Соединенными Штатами по всем наиболее острым вопросам совместной повестки.

Тем не менее прошло уже три дня, и совершенно никакой реакции Вашингтона в Минобороны РФ так и не дождались, заметил Игорь Конашенков.

«Это говорит о нежелании американской стороны вести аргументированный и профессиональный диалог с Россией в интересах разрешения актуальных проблем обеспечения региональной и глобальной безопасности», — констатировал он.

Представитель МО РФ уточнил, что в первом — «сирийском» — обращении российский министр обороны выразил глубокую обеспокоенность обострением курдско-арабского конфликта на подконтрольных США территориях в северо-восточной части Сирии. Он упомянул о продолжающейся под руководством американцев контрабанде нефти за пределы арабской республики, что очень негативно сказывается на возможностях возрождения экономики САР. Кроме того, было акцентировано внимание на нерешенной проблеме с лагерем для беженцев «Ар-Рукбан».

Сергей Шойгу в послании также сообщил об озабоченности России ситуацией на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и подконтрольные им курдские группировки уже около полугода не могут взять Хаджин и ряд близлежащих населенных пунктов, которые до сих пор удерживаются «Исламским государством»1 (запрещено в РФ). Конашенков добавил от себя, что по опыту российско-сирийской антитеррористической операции зачистить такой анклав можно самое долгое за пару недель.

Но почему же обращения российской стороны остались без ответа? Независимый журналист и политолог Александр Асафов объясняет это тем, что американцев попросту не волнуют вопросы сирийского урегулирования. Это могло бы заинтересовать их лишь в том случае, если бы у власти в САР стояло полностью лояльное к ним марионеточное правительство.

«Вашингтон ничего не собирается делать в Сирии в рамках мирного процесса. Я уже не раз вспоминал о заявлении госсекретаря США Майка Помпео, который ранее сказал, что САР не увидит ни доллара, пока у ее руля стоит президент Башар Асад. Несмотря на то, что Штаты перестали открыто декларировать, что он якобы должен уйти, цель по его свержению для них по-прежнему актуальна. Высказывания американцев стали более завуалированы — мол, сирийский лидер не вечен и так далее. Но пока Асад на своем законном месте, Вашингтон точно не сыграет никакой полезной конструктивной роли в восстановлении арабской республики», — убежден эксперт.

Напротив, Соединенные Штаты продолжат всячески поощрять другие процессы, направленные на развал, дестабилизацию и уничтожение нынешнего легитимного правительства САР.

«Их задача — это, наоборот, поддерживать напряженность, поддерживать возможность различных конфликтов, где-то смоделированных напрямую, где-то — косвенно. В любом случае США заинтересованы в хаосе, поскольку его последствия являются основаниями их пребывания в регионе. Соответственно, они продолжат способствовать нестабильности в САР, и никаких позитивных действий с их стороны в ближайшее время ожидать точно не стоит. Американцы будут и дальше усугублять конфликт, но никак не участвовать в миротворческом процессе, и это главная причина, почему никакого ответа от Мэттиса на эти два обращения Шойгу российская сторона так и не получила», — резюмировал Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.