Сирия, 15 декабря. США намереваются перебросить дополнительные силы на север Сирии. Курдские бойцы переходят на сторону ВС Турции в Хасаке. Неизвестные подожгли автомобиль SDF**** в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции боевиков на юго-востоке провинции Идлиб.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): ведет перестрелки с курдами в районе города Мареа в северной части Алеппо.

Курды: дезертируют в Хасаке; захватили в плен одного террориста ИГ1 в «Хаджинском кармане»; понесли потери в результате поджога автомобиля в городе Сувейдан-Джазира в Дейр-эз-Зоре; направили подкрепления к Рас Аль-Айну на север Хасаки.

Международная коалиция: провела бомбардировки в городе Аш-Шаафа на юго-востоке Дейр-эз-Зора; намеревается перебросить дополнительные силы на север Ракки.

Провинция Алеппо

В северной части региона вновь отмечаются перестрелки между Отрядами народной самообороны (YPG) и боевиками протурецких вооруженных формирований. Как передает в сети Twitter военный источник (RadioAlKul), противники обмениваются ударами в районе деревни Харбул, расположенной к югу от города Мареа. Данных о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, поддерживаемая Турцией «Сирийская свободная армия» (ССА) стремится зачистить данные территории, чтобы сократить число вылазок радикалов YPG, осуществляющих подпольную деятельность в регионе.

Провинция Дейр-эз-Зор

В так называемом Хаджинском кармане продолжаются ожесточенные столкновения между курдскими отрядами и террористами «Исламского государства»1. Военный источник в сети Twitter (NotWoofers) сообщает о том, что один из джихадистов ИГ был захвачен в плен в ходе последних стычек. Как передает Twitter-канал (DeirEzzor24), неизвестные осуществили поджог автомобиля «Демократических сил Сирии» (SDF) в городе Сувейдан-Джазира на востоке провинции, последующий взрыв привел к нескольким погибшим среди курдов. Местные активисты полагают, что вылазка была предпринята членами местного племени «Аш-Шайтат», выступающего против незаконной принудительной мобилизации, проводимой силами SDF.

Между тем военные самолеты западной коалиции во главе с США продолжают проводить бомбардировки на юго-востоке провинции. Согласно сведениям интернет-портала Step News Agency, авиаудары пришлись по городу Аш-Шаафа. О возможных жертвах среди мирных жителей не сообщается.

Провинция Идлиб

В юго-восточной части провинции продолжаются взаимные обстрелы между правительственными войсками и радикалами незаконных вооруженных формирований. По информации военного источника в Twitter (Network_rasd_News), части Сирийской арабской армии (САА), базирующиеся в районе населенного пункта Абу Омар, открыли огонь по оборонительным сооружениям джихадистов на окраине города Джаржданаз и вблизи деревни Аль-Фарда. Также об этом заявляет медиапортал Masar Press Agency. Более подробные сведения пока уточняются. Напомним, этому предшествовали ракетные удары со стороны боевиков.

Провинция Ракка

Twitter-канал (VivaRevolt) передает, что курды направили подкрепление к городу Тель-Абьяд, расположенному у сирийско-турецкой границы. Местные активисты отмечают, что силы протурецкой группировки «Ахрар Аш-Шаркия», в свою очередь, прибыли к населенному пункту Акчакале, расположенному севернее Тель-Абьяда на территории Турции. Ожидается, что в ближайшее время противоборствующие стороны приступят к полномасштабным военным действиям. Напомним, несколько дней назад президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале наступления.

Тем временем Соединенные Штаты намереваются направить дополнительные части в приграничную зону, дабы «сгладить» напряженность в отношениях между Анкарой и сирийскими курдами. Напомним, Турция осуждает США за поддержку курдских радикалов. Более того, она выступала против строительства новых наблюдательных постов на границе, а также обвинила Вашингтон в несоблюдении условий Манбиджского соглашения.

Провинция Хасака

Члены курдских вооруженных формирований начали дезертировать в северной части Хасаки. Как передает в сети Twitter военный источник (NorsForStudies), по меньшей мере три бойца «Демократических сил Сирии» (SDF) бежали из рядов группировки в районе населенного пункта Аль-Мубаракия, расположенного к востоку от города Рас Аль-Айн, и сдались турецким вооруженным силам. Напомним, ранее SDF также покидали и высокопоставленные члены. Так, в начале недели один из полевых командиров «демократических сил» перешел в ряды Сирийской арабской армии (САА) в провинции Алеппо. Кроме того, в ноябре прошлого года бывший спикер SDF Талал Сило выехал в Турцию после захвата Ракки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)