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«Скорее бы уже томос родили»: на «объединительный собор» в Киев прихожан свезли со всей Украины

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«Скорее бы уже томос родили»: на «объединительный собор» в Киев прихожан свезли со всей Украины

Киев, 15 декабря. В храме Святой Софии в Киеве вот-вот начнется «объединительный собор» по созданию на Украине новой раскольнической православной церкви. На месте событий находится корреспондент Федерального агентства новостей.

«Скорее бы уже томос родили»: на «объединительный собор» в Киев прихожан свезли со всей Украины

На входе на Софийскукю площадь стоит кордон полиции, желающих пройти к собору тщательно досматривают, кроме того, в районе храма глушат мобильную связь. На территории Софийского собора установлены пункты обогрева — там разливают горячий чай, предлагают также и глинтвейн.

«Скорее бы уже томос родили»: на «объединительный собор» в Киев прихожан свезли со всей Украины

«Скорее бы уже томос родили»: на «объединительный собор» в Киев прихожан свезли со всей Украины

«Скорее бы уже томос родили»: на «объединительный собор» в Киев прихожан свезли со всей Украины

По подсчетам корреспондента ФАН, у храма собралось около тысячи человек. Они признаются, что начали день рано — в 4-5 утра желающих посмотреть, как рождается новая церковь, начали свозить со всех концов Украины.

На сцене выступают барды, толпа периодически и не слишком охотно отвечает разогревающему публику ведущему.

«Слава Иисусу Христу — Слава богу», — разносится над площадью.

«Скорее бы уже томос родили»: на «объединительный собор» в Киев прихожан свезли со всей Украины

Большинство отказывается отвечать на вопросы об инициированном президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем расколе православия. Люди признаются, что просто рады побывать в Киеве — работников предприятий со всех концов Украины привезли в столицу практически принудительно. Впрочем, то и дело поднимать тосты за Украину собравшимся нравится.

«Скорее бы уже томос родили», — произносит кто-то, кому ни чая, ни глинтвейна, по-видимому, не хватило.

Автор: Федор Веснин
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