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Шойгу заявил об открытии катков, бассейнов и спортзалов во всех учебных заведениях Минобороны РФ к 2022 году

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Шойгу заявил об открытии катков, бассейнов и спортзалов во всех учебных заведениях Минобороны РФ к 2022 году

Москва, 15 декабря. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в субботу открыл ледовые катки в Казанском суворовском военном училище, Петрозаводском президентском кадетском корпусе и в Мурманском филиале Нахимовского училища. Он также пообещал, что бассейны, катки и спортивные залы появятся во всех военных довузовских учебных заведениях в России.

Как отметил Шойгу, новые спортивные объекты необходимы для того, чтобы подрастающее поколение выросло сильным, ловким и смелым. Глава Минобороны напомнил, что большинство военных учебных заведений в РФ уже оснащено современными спортивными сооружениями.

«В течение трех лет все довузовские, а это значит Суворовские, Нахимовские, президентские кадетские училища будут иметь катки, бассейны и комплексные спортивные залы», — подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что открытые в субботу три ледовых катка являются только началом масштабной программы.

Автор: Василий Котов
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