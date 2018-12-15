Информационный мир развивается: законопроекты Госдумы повысят безопасность Интернета в РФ

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект об обеспечении автономной работы Интернета в России в случае чрезвычайных ситуаций. Предпосылкой для разработки документа стала стратегия национальной безопасности США, в которой РФ бездоказательно называется «угрозой» наряду с такими странами, как Иран и КНДР. Также депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий установить административную ответственность за распространение в СМИ и телекоммуникационных сетях заведомо ложной общественно значимой информации, представляемой под видом достоверных сообщений. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как отмечается в законопроекте об автономном Рунете, Интернет в России вовсе не будет отрезан от всемирной паутины, а, напротив, будет защищен в случае угрозы извне.

«В подписанном президентом США документе декларируется принцип «сохранения мира силой». Россия же впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, откровенно говорится о наказании: «Россия, Иран, Северная Корея провели ряд безответственных кибератак, которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, нашим союзникам и партнерам и не понесли соответствующего наказания, что могло бы сдерживать кибератаки в будущем», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект определяет необходимые правила маршрутизации трафика и контроль за из соблюдением, а также минимизирует риск незаконной передачи за рубеж данных, которыми обмениваются россияне.

«Вводится необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности российского сегмента сети Интернет», — поясняют авторы документа.

Инициатива за распространение в СМИ заведомо ложной общественно значимой информации в свою очередь позволит усилить борьбу с распространением фейков, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан, а также способствует массовому нарушению общественного порядка.

«Указанные меры предлагаются в целях предотвращения угрозы общественному порядку в Российской Федерации. Принятие законопроекта будет способствовать выполнению СМИ своей основной функции — предоставления обществу достоверной, полной и объективной информации.

Данным законопроектом закрепляются правовые гарантии против злоупотреблений свободой слова, которые могут создать угрозу государственной и общественной безопасности», — отмечается в пояснительной записке.

Так, законодатели предлагают штрафовать физических лиц за публикацию недостоверных сведений на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, юридических лиц ожидает наказание серьезнее — штраф от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Политолог, независимый аналитик Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что посыл данной инициативы «выглядит хорошо и имеет под собой четкое обоснование». Однако необходимо продумать конкретные механизмы противодействия агрессивному контенту (кадры жестокости, призывы к суициду).

«Информационный мир развивается быстрее, и, конечно, эти меры не могут коренным образом изменить ситуацию, хотя регулирование информационной сферы, безусловно, необходимо», — заметил политолог, оценивая законопроект.

По его словам, «с недостоверной информацией неплохо справляется Роскомнадзор, и над углублением его работы законодатели также могут подумать».