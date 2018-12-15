Милонов призвал заблокировать Мариуполь в ответ на захват собора УПЦ в Виннице

Москва, 15 декабря. Российские власти должны дать «ясный и болезненный» ответ официальному Киеву на захват храмов Украинской православной церкви Московского Патриархата, заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

По словам Милонова, если российское руководство продолжит «нянчиться» с украинским президентом Петром Порошенко и его сподвижниками, то киевский режим продолжит захватывать храмы канонической УПЦ МП.

Депутат считает, что Москва должна ответить «очень серьезно и очень болезненно» для украинской администрации и экономики.

«Вплоть до полного запрета прохода судов в Мариуполь, вплоть до полного запрета на поставку, как напрямую, так и опосредованно, любых горюче-смазочных материалов, любых товаров и услуг для украинской стороны», — заявил Милонов в комментарии «Царьграду».

Милонов добавил, что украинское руководство должно понять, что Москва серьезно взялась за решение этого вопроса и готова к серьезному давлению. По сути, руководство Украины объявила войну против собственного народа.

Ранее неизвестные захватили Свято-Преображенский кафедральный собор УПЦ Московского патриархата в Виннице. Молодые люди спортивного телосложения отобрали у охранников ключи и выгнали всех священнослужителей и прихожан на улицу. На Украине участились случаи притеснения канонической УПЦ МП на фоне решения Константинопольского патриархата предоставить раскольнической структуре на Украине томос на автокефалию.