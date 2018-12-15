Константинополь требует от Порошенко присутствия на соборе 10 представителей канонической УПЦ

Киев, 15 декабря. Так называемый «объединительный собор» раскольников задерживается в Киеве, так как Константинопольский патриархат требует от президента Украины Петра Порошенко обязательного присутствия на встрече 10 представителей УПЦ МП.

Так называемый Киевский патриархат, Украинская автокефальная православная церковь и каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата на «объединительном соборе» должны избрать главу новой украинской церкви. Однако УПЦ МП заявила, что не поддержит раскольнические структуры в стране и отказалась от участия в мероприятии. По некоторым данным, из предполагаемых 192 представителей церковных структур от канонической церкви там будут присутствовать лишь 10 человек, однако пришли лишь двое.

Перед началом «объединительного собора» в храме Малой Софии была отслужена божественная литургия. После этого была осуществлена регистрация участников. На встречу приехали президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей.

Однако «Объединительный собор» раскольников задерживается, так как Константинопольский патриархат требует от Порошенко обязательного присутствия на встрече 10 представителей УПЦ МП.

В это время в центре Киева проходит митинг против «объединительного собора». Его участники выступают в поддержку канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.