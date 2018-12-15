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Украина

Константинополь требует от Порошенко присутствия на соборе 10 представителей канонической УПЦ

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Константинополь требует от Порошенко присутствия на соборе 10 представителей канонической УПЦ

Киев, 15 декабря. Так называемый «объединительный собор» раскольников задерживается в Киеве, так как Константинопольский патриархат требует от президента Украины Петра Порошенко обязательного присутствия на встрече 10 представителей УПЦ МП.

Так называемый Киевский патриархат, Украинская автокефальная православная церковь и каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата на «объединительном соборе» должны избрать главу новой украинской церкви. Однако УПЦ МП заявила, что не поддержит раскольнические структуры в стране и отказалась от участия в мероприятии. По некоторым данным, из предполагаемых 192 представителей церковных структур от канонической церкви там будут присутствовать лишь 10 человек, однако пришли лишь двое.

Константинополь требует от Порошенко присутствия на соборе 10 представителей канонической УПЦ

Перед началом «объединительного собора» в храме Малой Софии была отслужена божественная литургия. После этого была осуществлена регистрация участников. На встречу приехали президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей.

Однако «Объединительный собор» раскольников задерживается, так как Константинопольский патриархат требует от Порошенко обязательного присутствия на встрече 10 представителей УПЦ МП.

В это время в центре Киева проходит митинг против «объединительного собора». Его участники выступают в поддержку канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Автор: Катерина Иванова
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