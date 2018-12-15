Вечер русской песни прошел в столице Судана

Хартум, 15 декабря. В столице Судана прошел Вечер русской песни. Интернациональный культурный досуг регулярно организует «Русский дом», основанный ассоциацией выпускников вузов России и стран СНГ. Сегодня «Русский дом» в Хартуме сотрудничает с посольством и образовательными учреждениями России, в частности, поддерживает программу обмена между Хартумским государственным университетом и СПбГУ.

«Мы очень рады, что можем познакомить вас [россиян] с нашим «Русским домом». «Русский дом» является домом не только для выпускников, но и для всех россиян, которые здесь живут, я очень хочу, чтобы они это поняли. Чтобы они могли прийти к нам и вместе решать любые вопросы», — рассказал президент «Русского дома», выпускник Российского университета дружбы народов Абдельманем Махди.

Студенты из Петербурга, приехавшие по обмену в Судан, помогли африканской молодежи, обучающейся на русской кафедре, освоить не только язык, но и сценическое творчество.

Между россиянами и суданцами, как и между народными песнями обеих наций, есть много общего. В этом убежден студент Хартумского университета, участник Вечера русской песни Садык Хамза.

«Русские песни рассказывают о родине. Мне нравятся такие песни. В Суданских народных песнях тоже много говорится об истории Судана, о природе нашей страны, о наших людях. Я чувствую, что русские люди мне близки, я изучаю русский язык и хочу узнать больше русской литературы и культуры», — сказал собеседник ФАН.

Гостями мероприятия стали выпускники вузов России и СНГ, студенты, приехавшие из Петербурга по программе обмена опытом, россияне, живущие и работающие в Судане, а также представители нескольких зарубежных дипломатических миссий.