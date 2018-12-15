МОК потребовал от Воеводы, Труненкова и Негодайло вернуть золотые медали Игр-2014

Лозанна, 15 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от российских спортсменов Алексея Воеводы, Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова вернуть золотые медали, которые они заработали на зимних Олимпийских играх в Сочи, сообщили в пресс-службе комитета.

По мнению представителей МОК, бобслеист Воевода должен вернуть две золотые медали Игр-2014, так как Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил решение дисциплинарной комиссии МОК аннулировать результаты его выступления из-за якобы нарушения антидопинговых правил. Бобслеисты Негодайло и Труненков также были обвинены МОК, однако их CAS оправдал полностью.

«МОК уже обратился с просьбой о возврате медалей ко всем 11 российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и к их напарникам, принимавших с ними участие в командных соревнованиях», — говорится в сообщении пресс-службы Международного олимпийского комитета.

Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) решил не вводить санкции против российских биатлонистов, которых австрийские власти подозревают в применение допинга.