Силуанов призвал ввести мораторий на проверки самозанятых россиян
Москва, 15 декабря. Глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал ввести мораторий на проверки самозанятых россиян. Он пояснил, что такая мера способствовала бы легализации граждан, работающих на себя.
Как пояснил Силуанов, выступая в субботу на коллегии министерства финансов Татарстана, управлений ФНС и Федерального казначейства по Татарстану, сегодня самозанятые россияне работают вне правового поля и не контролируются органами. Он предположил, что такой же режим работы нужно сохранить для самозанятых, чтобы они могли легализоваться.
«Те проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес», — сказал Силуанов.
Глава Минфина пояснил, что речь не идет о ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. В целом, по словам Силуанова, у работающих на себя россиян при регистрации не должно возникнуть проблем с отчетностью и налоговой службой.
В настоящее время эксперимент по легализации самозанятых граждан проводится в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. Режим предполагает, что россияне, выбравшие такой формат работы, смогут платить налог с доходов. Для физлиц он составит 4%, для индивидуальных предпринимателей и юрлиц — 6%.
Как передавала газета «Известия», по данным ФНС, за 2018 год число самозанятых россиян увеличилось в четыре раза. При этом по неофициальным данным таких граждан может оказаться в разы больше. Вывод самозанятых из тени должен дать россиянам, работающим на себя, дополнительные гарантии.