Москва, 15 декабря. Глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал ввести мораторий на проверки самозанятых россиян. Он пояснил, что такая мера способствовала бы легализации граждан, работающих на себя.

Как пояснил Силуанов, выступая в субботу на коллегии министерства финансов Татарстана, управлений ФНС и Федерального казначейства по Татарстану, сегодня самозанятые россияне работают вне правового поля и не контролируются органами. Он предположил, что такой же режим работы нужно сохранить для самозанятых, чтобы они могли легализоваться.

«Те проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес», — сказал Силуанов.

Глава Минфина пояснил, что речь не идет о ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. В целом, по словам Силуанова, у работающих на себя россиян при регистрации не должно возникнуть проблем с отчетностью и налоговой службой.

В настоящее время эксперимент по легализации самозанятых граждан проводится в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. Режим предполагает, что россияне, выбравшие такой формат работы, смогут платить налог с доходов. Для физлиц он составит 4%, для индивидуальных предпринимателей и юрлиц — 6%.

Как передавала газета «Известия», по данным ФНС, за 2018 год число самозанятых россиян увеличилось в четыре раза. При этом по неофициальным данным таких граждан может оказаться в разы больше. Вывод самозанятых из тени должен дать россиянам, работающим на себя, дополнительные гарантии.