Четыре истребителя Су-34 поступят в ЦВО до конца года

Екатеринбург, 15 декабря. Четыре новых истребителя-бомбардировщика Су-34 поступят в состав авиационного полка, дислоцированного на территории Челябинской области, до конца года. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Планируется, что до конца года поступят четыре самолета​​​», — говорится в сообщении пресс-службы.

Приемная комиссия ЦВО прибыла в Новосибирск для приема и получения новых самолетов. Истребители будут перебазированы в Челябинскую область на военный аэродром «Шагол», где войдут в состав смешанного авиационного полка.

В ЦВО отметили, что летный состав, которому предстоит эксплуатировать и обслуживать Су-34, прошел переподготовку в Липецком государственном центре подготовки авиационного персонала.

Истребители Су-34 предназначены для работы в любых метеоусловиях и поражения как наземных, так и воздушных целей. Дальность полета Су-34 составляет 4 тысячи километров при максимальной скорости до 1,9 тысяч километров в час. Кроме того, современная модификация Су-34 в два раза тише прежних версий.