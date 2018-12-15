«Наши системы эффективны и надежны»: как Россия ответит на размещение ракет США у ее границ

Вокруг границ России строится новая военная дуга, разворачиваются военные базы и районы ПРО от Черного до Балтийского морей. Украина готовится принять на своей территории контингенты НАТО. Страны Прибалтики, сами давно вошедшие в Североатлантический альянс, принимают «усиление» из других натовских государств.

Размещение ракетных комплексов у российских границ радикально сокращает подлетное время до наших мегаполисов и районов обороны. Как Москва может противостоять активным приготовлениям к боевым действиям со стороны Вашингтона и его союзников?

На этот и другие вопросы военкора Федерального агентства новостей Юрия Котенка ответил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Щит над Россией

— Юрий Альбертович, сейчас, как и во времена холодной войны, США наращивают свое военное присутствие в Европе. Сравнимо ли это давление с событиями 1980-х годов?

— Даже во времена холодной войны ситуация была лучше, потому что тогда Восточная Европа была социалистической. Это был в прямом смысле слова буфер, который позволял нам, в случае чего, привести в боевую готовность войска на территории Советского Союза. Кроме того, за счет этого увеличивалось подлетное время, и мы имели целый ряд других преимуществ.

— А что сейчас?

— На сегодняшний день такого буфера нет. Войска НАТО и ракетные базы располагаются в непосредственной близости от территории России. И, конечно, решать задачи нам теперь значительно труднее.

— Но ведь изменились и возможности России и ее потенциальных противников?

— Именно. В 1987 году (когда между СССР и США был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — Прим. ФАН) средства борьбы с крылатыми ракетами существовали, но имели эффективность порядка 60%. Средства борьбы с «Першингами» (MGM-31А «Першинг 1» и MGM-31C «Першинг 2» — американские баллистические ракеты малой и средней дальности мобильного базирования. — Прим. ФАН) только разрабатывались и имели эффективность не более 30—40%. Эффективной ПВО и ПРО в тот период не существовало. На сегодняшний день приняты на вооружение последние модификации нашего комплекса С-300 — В и П, комплексы С-400 и С-500, тот же лазерный комплекс «Пересвет», который мы показали после заявления Майка Помпео. Все эти системы очень эффективно борются и с крылатыми ракетами, и с баллистическими системами средней дальности. В 1987 году у нас не было щита, который нас мог бы надежно защитить. На сегодняшний день у нас такой щит есть.

— Другой вопрос, что мы невольно втягиваемся в гонку вооружений. Нужно ли нам это?

— Нам этого не нужно, но и Западу не нужно. В первую очередь, Европе, потому что места дислокации ракет средней дальности и крылатых ракет наземного базирования становятся целями — и мирное население попадает в прицел уже наших ракет. Поэтому это не нужно ни европейцам, ни нам. Нам лучше эти деньги потратить на социальные нужды, на развитие нашей экономики, на проекты, связанные с инфраструктурой, — тот же самый мост на Сахалин построить, — чем тратиться на развертывание дополнительных систем.

— Наши пожелания не отменяют главного — щит над Россией с учетом угроз актуален как никогда.

— Наши системы эффективны и надежны. И нам есть, чем отвечать. Другое дело, что мы против того, чтобы возникал дополнительный повод к развязыванию Третьей мировой войны.

Особенности американской памяти

— Ощущение, что за океаном никак не могут нащупать тормоз и все время провоцируют войну…

— Подход к этой проблеме со стороны американской элиты меня просто убивает. На днях мне удалось переговорить с одним американским журналистом, который сказал интересную вещь. Оказывается, в США много газет, причем крупных, выступают против расторжения Договора о РСМД. Этой же точки зрения придерживаются много конгрессменов. Но основной тренд — травить Россию. И администрация Дональда Трампа, к сожалению, тоже поддалась этому массовому психозу.

— С чем связано подобное поведение?

— В нашей стране все мы хорошо знаем акцию «Бессмертный полк». Она говорит о том, что в каждой семье есть погибшие на войне. У нас сохраняется народная память о том, что война — это кошмар и ужас, что ее нужно избежать. А в США такой памяти нет.

— Но у них же есть свои воспоминания?

— Там есть память о том, что ковбои решают любой вопрос в свою пользу с помощью «Кольта». И они считают так: у нас есть ракеты, есть технологии. Что такое Россия? Расстреляем, задавим, задушим. Это непонимание того, что такое ответный удар, чем он может быть страшен. Непонимание того, что Соединенные Штаты Америки могут навсегда исчезнуть с карты мира, как Атлантида. Есть только голливудский Капитан Америка, который в одиночку уничтожает десять тысяч немецких солдат. Эта глупость с пеленок сидит в головах американских политиков. Но когда они вырастают, то начинают играть не в куклы, а в живых солдатиков и настоящие ракеты. Все это ведет к тем провокациям войны, которые становятся реальностью в наши дни.

— Речь идет о Третьей мировой войне?

— Понятно, что в ядерной Третьей мировой войне победителей не будет. Но у меня возникают иные опасения. 1 мая 1960 года летел самолет Пауэрса, который был сбит под Свердловском, ныне Екатеринбургом. Но прежде чем он был сбит, в Москве была дикая паника: боялись, что этот самолет несет атомную бомбу, подлетит к Москве и сбросит эту бомбу, уничтожив политическое руководство СССР в полном составе. А после этого можно начинать войну и делить страну, которой просто некому руководить.

— Существует ли сегодня подобная угроза?

— Представьте себе челнок Boeing X-37 — беспилотный космический корабль многоразового использования с новейшим теплозащитным покрытием, способный маневрировать в различных слоях атмосферы и в космосе. Представьте, что в один из дней он совершает налет и с высоты 80 км сбрасывает даже не атомную бомбу, а… вольфрамовую болванку, которая по мере падения приобретает колоссальную кинетическую энергию. Это позволяет ей нанести разрушения сродни атомной бомбе, но без радиационного излучения и других вредоносных последствий ядерного взрыва.

Знак беды

— Ваши слова созвучны с прежней концепцией Пентагона о нанесении неядерного удара боеприпасами повышенной мощности…

— Здесь несколько иной вариант. До недавнего времени действовала стратегия быстрого глобального удара, когда США в течение часа могут нанести в любой точке Земного шара обезоруживающий удар. Как раз этим целям служит гиперзвуковое оружие, включая использование обычных боевых головных частей.

— Но с гиперзвуковым оружием у американцев возникли же сложности.

— Они считали, что идут впереди всего мира, а получилось так, что Россия и Китай обгоняют США в вопросах создания гиперзвукового оружия. В этих условиях американцы вынуждены заморозить стратегию быстрого глобального удара и возвращаются к старой доктрине. Она основана на размещении ракет средней и меньшей дальности с ядерными и обычными боевыми частями в Европе. По этому замыслу развязывается война, а Россия должна быть лишена возможности нанести ответный ядерный удар по территории США.

— Что именно говорит о возвращении Вашингтона к этой доктрине?

— Обратите внимание: если у нас международную ситуацию комментирует МИД, то у американцев на передний план все чаще выходят их адмиралы и прочие представители Пентагона.

— Нехороший знак.

— Да. Адмиралы становятся основными спикерами внешней политики Соединенных Штатов. Скажем, было заявление командующего 2-м флотом США вице-адмирала Эндрю Льюиса о том, что есть вариант блокирования Калининградской области с помощью авианосцев. А с земли к блокаде подключится, мол, польская армия. И, таким образом, Калининград окажется в блокаде, подобной Ленинградской.

— Чем чреваты такие заявления?

— Это призывы к развязыванию Третьей мировой войны. Это крайне опасные вещи.

Польша — в авангарде НАТО

— В Польше у города Ожиш планируется разместить новую базу США. Как она угрожает России и Белоруссии?

— Калининградскую область и Белоруссию разделяет коридор — около 200 км. Возле него и создается база США, которую можно использовать для ударов по Белоруссии и Калининграду. Оттуда можно перебрасывать войска на территорию Прибалтики и наносить удары по Псковской области и затем в направлении Санкт-Петербурга. Это очень нехороший плацдарм. Самое главное, что сейчас Польша идет в авангарде блока НАТО.

— Чем вызвано такое рвение Варшавы?

— Польша гордится своей экономикой, а экономика-то — дырявая. Ежегодно у Польши образуется дырка в бюджете размером около 10 млрд евро. И эту дырку каждый год закрывал Брюссель, выделив 110 млрд евро в течение последних десяти лет. И поэтому Варшава чувствовала себя очень благоприятно и делала заявления в духе «Наша экономика самая передовая» и «Мы бурно развиваемся». Да, на дармовые деньги можно бурно развиваться. Но сейчас эту программу будут закрывать.

— Где же брать новые гроши?

— Эти деньги может дать только Вашингтон. Каким образом? На антирусскую истерию и размещение военных баз. И поэтому Польша согласилась потратить собственные 2 млрд долларов на создание форта «Трамп». Они заявили, что готовы закупить комплексы ПРО «Patriot PAC-3». Я напомню, что один комплекс стоит больше 1 млрд долларов. А они заявили чуть ли не четыре комплекса! То есть Польша готова тратить 10—15 млрд долларов только для того, чтобы затянуть американские вооруженные силы на свою территорию — чтобы в перспективе иметь с Вашингтона соответствующие финансовые дивиденды. Поляки бесплатно проливать кровь за американцев не будут, это однозначно.

— Чем чревато их разыгрывание антироссийской карты?

— Размещение войск на территории Польши может привести к случайному столкновению, способному перерасти в пограничный конфликт. Это, в свою очередь, выльется в локальный конфликт и затем в ограниченную и всеобщую ядерную войну. И такие сценарии — вовсе не из области фантастики.

— Именно поэтому Россия категорически не приемлет новые базы США у своих границ?

— После распада СССР мы долгое время держали значительную часть своих Вооруженных Сил за Уралом. На западной границе у нас было считанное количество дивизий. Но когда вдоль наших границ размещают серьезные контингенты и ядерное оружие, мы вынуждены отвечать. Мы создаем войсковые группировки и разворачиваем те силы, которые необходимы для сдерживания потенциальной угрозы.