Москва, 15 декабря. Совершавший перелет из Лондона в Гонконг самолет экстренно сел в столичном аэропорту «Домодедово», сообщили в авиадиспетчерских службах.

Речь идет о Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Virgin. Самолет вылетел из Лондона и направлялся Гонконг.

«Находясь в воздушном пространстве России, в экстренном порядке запросил посадку», — приводит слова источника «Интерфакс».

Как выяснилось, на борту одной из пассажирок стало плохо. Медики из числа попутчиков не смогли помочь гражданке Австралии. Состояние женщины резко ухудшалось. В московском аэропорту ее встретили медики, пассажирку госпитализировали, передает «Известия».

Ранее стало известно, что самолет «Уральских авиалиний», задевший ВПП при вылете из аэропорта Уфы и совершивший незапланированную посадку в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово», вылетел Нижневартовск.