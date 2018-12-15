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Второй хет-трик Овечкина подряд: россиянин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

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Второй хет-трик Овечкина подряд: россиянин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Вашингтон, 15 декабря. Российская звезда НХЛ, форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в очередной раз признан лучшим хоккеистом игрового дня в Национальной хоккейной лиге. 

В матче регулярного чемпионата против «Каролины» (6:5 Б) Овечкин отметился тремя шайбами, сделав 22-й хет-трик в карьере. В предыдущей встрече Овечкин трижды огорчил «Детройт Ред Уингз». Российский нападающий не только стал главной звездой игрового дня, но и сравнялся по числу хет-триков с финским нападающим Теему Селянне.

«Мне повезло, что я играю с отличными партнерами, которые помогают мне, а я просто делаю свою работу», – скромно прокомментировал свои успехи Овечкин.

Второй хет-трик Овечкина подряд: россиянин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Автор: Федор Веснин
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