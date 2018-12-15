Второй хет-трик Овечкина подряд: россиянин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Вашингтон, 15 декабря. Российская звезда НХЛ, форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в очередной раз признан лучшим хоккеистом игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

В матче регулярного чемпионата против «Каролины» (6:5 Б) Овечкин отметился тремя шайбами, сделав 22-й хет-трик в карьере. В предыдущей встрече Овечкин трижды огорчил «Детройт Ред Уингз». Российский нападающий не только стал главной звездой игрового дня, но и сравнялся по числу хет-триков с финским нападающим Теему Селянне.