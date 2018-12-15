ЦБ РФ прогнозирует сохранение антироссийских санкций до 2021 года

Москва, 15 декабря. Центробанк России в базовом прогнозе до 2021 года предполагает сохранение уже введенных антироссийских санкций. Об этом сказано в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

В докладе ЦБ РФ отмечается, что при составлении прогноза учитывались не только траектории цен на нефть, но также Банк исходил из небольшого замедления экономического роста и сохранения инфляционного давления в странах-торговых партнерах.

«… также предполагает сохранение введенных в отношении России в 2014–2018 годах международных санкций», — сказано в докладе.

Кроме того, в прогнозе регулятор предполагает снижение цен на нефть марки Urals до 55 долларов за баррель. Среднегодовая цена на нефть в 2019 году снизится с 63 до 55 долларов за баррель. В 2020-2021 годах этот показатель сохранится.

Ранее в Брюсселе состоялся саммит лидеров стран ЕС, в ходе которого было принято решение продлить санкции против РФ еще на полгода в связи с «невыполнением Минских договоренностей».

Минские договоренности были приняты в ходе переговоров нормандской четверки. Соглашение предполагает шаги для деэскалации конфликта в Донбассе. Киев нарушает принятые договоренности и продолжает обстреливать территорию Донбасса и стягивать вооружение к границе.