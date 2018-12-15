США не понимают этот язык: в Госдуме объяснили игнорирование обращения Шойгу

Москва, 15 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу направил главе Пентагона Джеймсу Мэттису обращение, в котором предложил американскому коллеге обсудить ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В Госдуме оценили инициативу Москвы, назвав ее правильной, а также объяснили игнорирование предложения американской стороной.

«Действия руководства страны и в данном случае министра обороны абсолютно правильные, направлены на урегулирование взаимоотношений между США и Россией в части соблюдения ДРСМД», — подчеркнул зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Он напомнил, что заявившие о намерении выйти из договора США обвиняют Россию в нарушении условий соглашения, однако Вашингтон так и не смог представить какие-либо доказательства в поддержку своего заявления. Швыткин обратил внимание, что на самом деле речь идет об обратном — о нарушениях договора американской стороной.

Депутат подчеркнул, что ситуацию вокруг ДРСМД необходимо урегулировать, а для этого стороны должны встречаться и разговаривать на языке, понятном друг другу. Таким языком Швыткин назвал обеспечение глобальной безопасности и недопущение гонки вооружений, передает RT.

«К великому сожалению, пока только мы на нем разговариваем. США не понимают данный язык», — констатировал парламентарий.

Как предположил Швыткин, США не заинтересованы в продлении ДРСМД и пытаются найти причины, чтобы не встречаться с РФ и продолжать голословно обвинять ее во всем.

В субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу направил американскому коллеге два обращения, в одном из которых содержались предложения по ДРСМД. По словам Конашенкова, послания были переданы Джеймсу Мэттису несколько дней назад, однако реакции на них Пентагона так и не последовало.